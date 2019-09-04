「酒後不開車，酒駕零容忍」，仍有駕駛心存僥倖，台中市警察局第六分局4日凌晨1時在大雅交流道執行路檢，1輛自小客車行經路檢點時，被執勤員警發現車內散發酒味攔檢，38歲郭姓女駕駛見狀，不依指示停車接受稽查，猛踩油門加速衝過路檢點逃逸，警方調閱路檢點錄影畫面，依《道路交通管理處罰條例》逕行告發，郭女疑酒駕拒檢行為，等同拒絕酒測處罰，依新法修正開罰18萬元、吊銷駕駛執照及須接受交通安全講習等處分，酒駕付出18萬元重罰的慘痛代價。

行政院從7月1日公布實施加重酒駕違規處罰，希望經由這次修法重罰及加強宣導，導正民眾酒駕僥倖心態，遏止酒駕悲劇發生。

國道1號大雅交流道為各縣市來往大台中的重要幹道，經數據分析顯示為治安熱點，台中市政府警察局第六分局鎖定交通樞紐加強攔查，如有不法分子進入台中立即一網打盡，展現決心及時攔阻不法。

台中市警六分局今日凌晨在大雅交流道執行路檢勤務，凌晨1時許由郭女駕駛的自小客車行經路檢點時，被執勤員警發現車內散發些許酒味予以攔檢，郭姓女駕駛疑擔心酒駕，猛踩油門加速衝過路檢點逃逸。

警方調閱當時路檢點錄影畫面，依《道路交通管理處罰條例》第35條第4項逕行告發，郭女駕駛疑酒駕拒檢行為，等同拒絕酒測的處罰，依新法修正開罰18萬元、吊銷駕駛執照及須接受交通安全講習等處分。

市府交通局表示，7月1日上路的酒駕修法新規定重點為提高酒駕違規罰鍰，汽車初次酒駕依酒精濃度從原本1萬9500元至9萬元，提高為3萬元至12萬元；5年內第二次酒駕累犯就處以最高罰鍰，機車9萬元、汽車12萬元；第三次以上按次加罰9萬元；酒駕拒測也加重處罰，從9萬元提高至18萬元，5年內第二次後每次加重18萬元。

台中市警察局第六分局表示，為防制酒駕事故，警方持續規畫相關勤務嚴格執法，加強取締酒後駕車，酒駕新制實施後相關罰則加重，並新增有酒駕同車乘客連坐處罰。

警方呼籲民眾切勿酒後駕車，養成酒後不開車、開車不喝酒的好習慣，由家人、好友相互規勸，並從源頭輔以「代客駕車」、「指定駕駛」等防範措施，貫徹台中市「酒駕零容忍」執法決心。

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(中時 )