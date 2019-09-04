昨日（3）香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉三人抵台，與民進黨、時代力量相見歡。黃盼藉「大綠小綠」，獲更多台灣民眾支持；立委林奕華直言，從陸委會作為與2017年維吾爾運動人士熱比婭遭遇，可見民進黨說一套做一套，要黃與所有關心反送中事件的朋友，別被民進黨騙了！

林奕華表示，她很早就關注反送中事件的後續發展。早在8月21日就責成國會辦公室向陸委會詢問，有關港澳人民因政治因素向我國請求必要援助之措施。但陸委會的回文竟實問虛答，一切推給無具體個案，來掩飾政府完全沒有準備的事實。即便國會辦公室第一時間將該文退回陸委會，要求具體回答相關辦法，但截至今日，陸委會仍沒有具體且明確的說明。

林奕華指出，依據香港澳門關係條例（下稱港澳條例）第18條：「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。」總統蔡英文也指示給予人道援助，但根據陸委會回文顯示，他們只是將所有責任推給行政院專案處理。可見反送中事件延燒至今，陸委會仍無所作為，這與行政院長蘇貞昌所謂「目前法律機制已完備」說法，有極大落差！

對於民進黨的口惠不實，林奕華舉例，馬政府時代民進黨一再抨擊國民黨，不敢讓熱比婭來台，但2017年換民進黨蔡英文執政，受台聯邀請的熱比婭，竟也遭拒絕入境！林鄭重提醒——「昨日熱比婭，必是明日黃之鋒！」

林奕華痛批民進黨，勿為選舉勝利違反人性！蔡英文一邊靠反送中「撿到槍」，獲取政治利益，一方面卻在實務制定上無所作為，根本視港澳人士援助為無物。林感嘆，若有港澳人士誤信民進黨政府，到頭卻發現是一場空，豈不是有損中華民國的國際形象？

「黃之鋒不要被民進黨騙了」記者會

(中時電子報)