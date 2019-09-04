美國男子阿托爾（Seth Aaron Ator）8月31日在德州西部的槍擊案中造成7死23傷。媒體報導，他因被診出患有心理疾病而被禁止持有槍械後，透過私人販售取得攻擊型步槍。

36歲的阿托爾遭卡車公司開除後，在德州兩座鄰近城市米德蘭（Midland）、敖德薩（Odessa）展開攻擊。官員指出，他曾撥打地方緊急求助電話911及聯邦調查局（FBI）熱線，發表雜亂無章的聲明，但沒有威脅要暴力犯罪。

警方說，在撥打電話後，阿托爾向普通市民及警方胡亂開火，並一度劫持美國郵政管理局（USPS）的郵務車，隨後在與執法部門駁火後喪命。

美國廣播公司新聞網（ABC News）援引聯邦及地方執法官員報導，被臨床醫師診斷患有心理疾病的阿托爾遭聯邦法律禁止持有槍械後，透過私人販售購買攻擊型步槍。

私人槍火賣家不需要對潛在買家進行背景調查，但他們不准向執法部門依聯邦法律標註的人士販售武器。民主黨國會議員想關閉讓不需做背景檢查特定人士販售槍枝的漏洞，例如網路、槍枝展或戶外販售管道。

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）達拉斯辦公室官員韋斯特（John Wester）表示，因為名字被登記在全國即時犯罪背景調查系統（NICS）上，阿托爾試圖買槍時曾遭拒絕。

美國總統川普稱敖德薩-米德蘭槍手是「病得很重的人」，但說增加對買槍人士的背景調查，無法避免美國過去幾年來許多大型槍擊案。

川普上個月表示，他已和槍枝權益組織全國步槍協會（NRA）談過關閉背景檢查漏洞一事，但他不想奪走憲法賦予的擁槍權。

這起攻擊發生前，一名達拉斯男子8月3日剛在艾爾帕索展開22死的大屠殺，事發地點在米德蘭以東410公里。

(中央社)