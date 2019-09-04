中美貿易戰越演越烈，川普先前曾在推特發文，要求美國企業撤離中國大陸，但報告顯示大部分的美國企業仍想繼續留在中國，不打算離開。而專家更表示，其實川普手握一個殺手鐧，可以動用迫使美國企業回國。

中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席夏尊恩（Timothy Stratford）川普若行使權利，動用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來限制美企，將是非常激進的一步，會把美國經濟及川普的政治前途都給賭上。他說：「我相信美國多個層面的領袖和他所屬的共和黨都會出現反彈，因此我不相信他會走這一步。」

他表示：「總統可以下達令美國公司非常難以繼續在中國做生意，但他會否這樣做並非法律問題，這是個政治和經濟的問題。」但他也強調由於貿易談判僵局越持久，前景就越不可預測，許多美企可能最後都會轉移出中國之外了。

(中時電子報)