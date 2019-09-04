今天（4日）上午，東方航空MU2809由南京祿口國際機場飛往廈門的航班起飛後，因旅客攜帶的行動電源自燃，觸發機內煙霧警報，雖然機組人員已將火撲滅，但為了安全關係，機長還是決定返航，於8點24分正常落地，事件原因公安機關正在調查之中。

東方航空隨即在中午11點20分透過官網表示，已積極做好旅客服務保障工作，儘快安排航班輸運旅客，並協助警方調查事件原因。也提醒旅客要嚴格遵循大陸民航安全規定攜帶和使用類似設備。

(旺報 )