南京飛廈門班機 因行動電源自燃被迫返航 14:082019/09/04 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 東方航空今早一架南京發往廈門的班機上，發生旅客行動電源自燃事件。（取自新浪微博＠央視新聞） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（4日）上午，東方航空MU2809由南京祿口國際機場飛往廈門的航班起飛後，因旅客攜帶的行動電源自燃，觸發機內煙霧警報，雖然機組人員已將火撲滅，但為了安全關係，機長還是決定返航，於8點24分正常落地，事件原因公安機關正在調查之中。 東方航空隨即在中午11點20分透過官網表示，已積極做好旅客服務保障工作，儘快安排航班輸運旅客，並協助警方調查事件原因。也提醒旅客要嚴格遵循大陸民航安全規定攜帶和使用類似設備。 (旺報 ) #旅客 #航班 #東方航空 #航空 #東方 也許您會感興趣 推薦閱讀 LGD京東方搶吃蘋果 聯詠受惠 04:102019/08/31 證券．權證 準颱玲玲最快今生成 周三變天 08:482019/09/01 生活 香港抗議影響 今、明台港線航班異動看這裡 19:262019/09/01 生活 吸引國際觀光客 10月起松、桃機以外免收降落費 10:142019/09/02 生活 新增港澳地區 重點國際航班免收降落費 04:102019/09/03 財經要聞 成都海關從衣索比亞入境航班查獲象牙製品 11:522019/09/03 兩岸 東方海外MOR 冷凍櫃信息一手掌握 17:262019/09/03 財經 國泰3航班氧氣瓶遭破壞 20多名機組人員停飛調查 17:402019/09/03 兩岸 長榮開航峴港 年底轉定期航班 12:102019/09/04 財經 長榮開航峴港 旅行社包機先開跑 13:442019/09/04 生活 兩岸熱門新聞 林鄭月娥將宣布撤送中條例 籲民間對話 - 兩岸 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 拒絕五大訴求 港澳辦痛批示威者：想奪取香港管治權 - 兩岸 針對香港局勢動盪 陸港澳辦提三點意見 - 兩岸 陸媒駁龍應台：為何只見雞蛋不見燃燒彈？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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