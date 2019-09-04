三艘隸屬日本海上保安廳第11管區的國頭級1000級大型巡視艦，以及另兩艘不明艦艇等總共五艘大型日艦，今天上午編隊從台灣海峽由北往南穿越，目前正在苗栗外海巡繞，由於三艘艦艇都有開啟AIS系統，根據弦號，分別是PL89 栗國艦、PL85多良間艦以及PL86池間艦。根據AIS信號上顯示，五艘艦是為了躲避颱風才由台灣海峽往南行駛。雖然台灣海峽經常有多國船艦通行，但是多年來卻罕有日本海上保安廳大型巡視船通過。我海空軍則派機艦全程掌握。

這五艘艦應該都是隸屬海上保安廳11管區的艦艇，母港都在沖繩那霸市，雖然資料上顯示為了躲避颱風，但颱風「玲玲」暴風圈目前尚不及琉球群島，因此日艦此時刻通台海，動機相當耐人尋味。

據了解，國頭級巡視船為日本海上保安廳的主力艦艇，專為應對釣魚島爭端打造的快速巡視船，在2014年至2017年間就建造了14艘，據了解，這艘巡視船排水量約1700噸，航速可超過25節，船體主船體為鋼質，配備有20機砲和30機槍之外，還有大型水砲，另外後甲板可搭載一架直升機，是海保廳為了釣魚台與獨島爭端特別建造的艦艇。

(中時電子報)