針對媒體報導「空軍一號正駕駛 軍方包庇勤前酗酒毆妻」乙情，空軍表示，空軍松指部劉姓中校為資深合格之飛行官，平日飛行考核安全鑑定均屬正常，且各類空勤人員於執行飛行任務前，均依規定完成酒測及適飛風險評估，以確保任務執行順遂，報導內容並非事實。

空軍強調，劉中校所面臨之家庭問題，單位均適時給予協助與輔導，惟劉員已委請律師全權處理，以維個人隱私及名譽。

空軍進一步強調，飛航安全向為本軍首要目標，對相關值勤人員、機務整備各項環節均有嚴密管控機制，俾維整體運作安全無虞，籲請國人放心。

(中時 )