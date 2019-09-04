空軍一號專機駕駛檢測正常 執行前酒測均合格 14:432019/09/04 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 空軍一號專機。中時資料照。張鎧乙攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對媒體報導「空軍一號正駕駛 軍方包庇勤前酗酒毆妻」乙情，空軍表示，空軍松指部劉姓中校為資深合格之飛行官，平日飛行考核安全鑑定均屬正常，且各類空勤人員於執行飛行任務前，均依規定完成酒測及適飛風險評估，以確保任務執行順遂，報導內容並非事實。 空軍強調，劉中校所面臨之家庭問題，單位均適時給予協助與輔導，惟劉員已委請律師全權處理，以維個人隱私及名譽。 空軍進一步強調，飛航安全向為本軍首要目標，對相關值勤人員、機務整備各項環節均有嚴密管控機制，俾維整體運作安全無虞，籲請國人放心。 (中時 ) #空軍 #執行 #安全 #空軍一號 #中校 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動部邀11業者喝咖啡 外送平台 颱風停班不外送 04:102019/08/31 財經要聞 安全指引 明定颱風天停止外送 04:102019/08/31 生活新聞 美設太空司令部 搶當老大 04:102019/08/31 國際大事 軍備競賽在即 和平天空不安 04:102019/08/31 國際大事 千人看電影院 中和警宣導反毒、反詐騙及交通安全 21:102019/09/01 社會 新舊任國防部通次室次長今交接 17:502019/09/02 軍事 建商堵排水土溝致水進市民家戶 中市府現勘要求恢復原狀保障居民生命安全 19:522019/09/02 生活 陸空軍發佈宣傳MV 殲-20戰機首次7機同框 09:302019/09/03 兩岸 顏寬恒肩負韓台中等4縣市連絡重任 14:212019/09/03 政治 共軍宣傳片 殲-20七機首同框 04:092019/09/04 焦點新聞 軍事熱門新聞 反制！陸靶機可模擬F35陪殲20練功 - 空軍 戰機不怕雨滴了 座艙鍍有超疏水層 - 軍事 摸清解放軍常態 美門前猛搜陸情資 - 軍事 慶祝軍人節 國軍官兵著軍服往敬軍優惠商店消費 - 軍事 俄國PAK-VTA戰略運輸機 2020年定型 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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