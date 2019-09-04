民進黨今下午召開中執會，昨天擔著三百萬現金在高鐵趴趴走最後遺失的中常委立委陳明文開會遲遲沒現身；中執委立委陳亭妃被問到，會不會帶著300萬現金搭高鐵？她說，「我好像一下要有三百萬也滿困難。」中常委鄭寶清聽到此問題，隨即轉身「哈哈哈」狂笑而去。黨主席卓榮泰則表示，「這個問高鐵好了，跟黨務無關。」

民進黨中執會昨天與會者都非常低調，不願對陳明文「300萬現金搭高鐵」一事發表意見。

陳亭妃被問到時表示，內情他們不了解，可能要問當事者比較清楚；至於會不會帶三百萬現金搭高挺？陳說， 「我好像一下要有三百萬也滿困難，你這樣問我，我也不知道怎麼回答」。

她說，但依照疼自己的小孩，也是有可能的啊，陳明文就是很疼自己的小孩，平常對自己的小孩很關心。

陳亭妃說，看到媒體報導，這筆錢是的給小孩子的， 基本上真的是愛子心切 無可厚非，她也知道，陳的兒子在菲律賓發展，上次還幫小英總統到菲律賓募款，兒子也在現場，跟台商非常好，如果是這樣的狀況，是有可能的，創業需要父親幫忙 人之常情啦，大家說300萬，如果依照給予小孩每年220萬，爸媽各220萬免贈與稅，這部分應該看待是疼惜小孩的心態。

(中時 )