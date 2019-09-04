民進黨立委陳明文昨在高鐵遺失300萬現金，事後由兒子陳政廷領回，陳政廷昨透過陳明文立委服務處發表聲明，這筆錢是陳明文要給他去菲律賓開設珍奶店創業之用。

不過有人質疑，陳明文申報紀錄現金存款只有約240萬，而洗錢防治法規定到銀行領錢超過50萬元要說明用途，銀行也必須做記錄配合金管會，銀行有往上報嗎？為何不用匯款比較方便？

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)