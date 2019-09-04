陳明文在高鐵掉300萬 卓榮泰：這個問高鐵 14:462019/09/04 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨主席卓榮泰4日出席中執會會議。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨主席卓榮泰4日出席中執會會議，對於黨籍立委陳明文在高鐵上丟失300萬一事，卓回應「這個問高鐵好了，跟黨務無關，謝謝」。 (中時 ) #高鐵 #黨務 #陳明文 #卓榮泰 #黨主席 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 回柯「寄生蟲戰術」 卓榮泰酸：被您寄生上流給多少養分 13:512019/09/03 政治 陳明文丟300萬不算啥？李正皓曝政界潛規則 09:262019/09/04 政治 友柯議員轟陳明文：錢多到忘記4件事 10:192019/09/04 政治 300萬事件 藍委譏陳明文：菲律賓又不能用新台幣 10:382019/09/04 政治 300萬哪來？黃子哲：陳明文才申報240萬現金存款 11:082019/09/04 政治 陳明文300萬給兒子開珍奶店？媒體人告洗錢 11:252019/09/04 社會 辱陳明文「臭卒子」林國慶遭起訴 12:222019/09/04 社會 人生大危機！陳明文急神隱 手機竟然... 12:202019/09/04 政治 陳明文高鐵掉百萬 王金山：說清楚否則按鈴告發 12:482019/09/04 政治 陳明文300萬何用途？議員蔡育輝嗆：不信給兒子創業 13:402019/09/04 政治 政治熱門新聞 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 陳明文300萬給兒投資 林國慶提5大疑點打臉 - 政治 郭董愛將劉宥彤被凍原因曝光！竟為這事惹怒她 - 政治 走火入魔？傳王金平密謀集結「六大派」 扯韓拔蔡... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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