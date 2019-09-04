時代力量立委高潞以用，因助理涉嫌違反利益迴避原則，申請經濟部補助案，時力仲裁委員會昨決議，維持原開除決議。高潞今天上午突然現身前立法院長王金平辦公室，被解讀是要找王金平求助，高潞表示，目前仍是立法委員，任內還有事情要繼續做下去，否認是專程來找王金平。

高潞以用助理涉嫌利用職務之便，申請經濟部補助案，違反利益迴避原則，時力決策委員會認定，嚴重影響黨譽及政黨形象，決議開除黨籍，高潞不服提起黨內行政救濟，實力仲裁委員會昨維持原案，時力將行文中選會，告知高潞喪失黨籍，不分區將由台大教授鄭秀玲遞補。

高潞今現身王金平辦公室備受矚目，高潞受訪時連說3次「不是不是不是來找王院長」，她表示，目前她還是立法委員，任內該持續做的工作會繼續，今天有族人陳情案，因沒有助理所以親力親為。

對於時力維持開除黨籍處分，高潞說，尊重時力的決定，但在沒有行為的情況下，做出這樣黨紀處分有失公允，且既然時力黨主席徐永明說可以尋求外部救濟，後續會照相關程序走下去。

至於未來是否考慮加入其他政黨，高潞表示，接下來會先沉澱一下，這段時間有拜訪部落耆老跟支持者，他們還有很多期待與聲音，但在立法院期間有很多思緒需要整理，也還有很多未完成的陳情案跟政策要持續下去，會把問題解決好。

(中時 )