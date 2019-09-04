民進黨立委陳明文昨天用一只皮箱帶300現金上高鐵，引發爭議；陳明文國會辦公室今發聲明，對於相關誣指，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。

聲明指出，日前，陳明文委員於台灣高鐵列車遺失一只皮箱，幸賴我國人民之良善與高度法治意識以及台灣高鐵公司極具效率之遺失物協尋機制，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。

聲明說，然而，原本十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。

聲明表示，一、嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。二、此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金。三、現金用途係陳明文委員夫婦資助其么兒創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定。

聲明強調，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕！

(中時 )