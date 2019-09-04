澎湖縣長賴峰偉4日至白沙鄉講美與「農漁局林務公園管理所」造林工作隊植樹時表示，今年縣府植樹面積已達7.4公頃，目標上看10公頃，希望打造澎湖為綠意盎然的花園城市。

「農漁局林務公園管理所」4日在白沙鄉講美路段植樹小葉南洋杉約1000株，增加綠覆地面積0.8公頃，澎湖縣長賴峰偉親自到場慰勉造林工作隊辛勞，並親自種下樹苗。

農漁局表示，本次造林地連接講美及鎮海道路西側，原為殯葬用地，目前已完成遷葬，以小葉南洋杉為主要造林樹種。本年度預定再完成井垵、竹灣的新植造林及林相更新工作，新植造林約1.2公頃、林相更新約3公頃，栽植約1000株喬木。

賴峰偉表示，縣府今年與林務局屏東林區管理處合作完成尖山發電廠、國立澎湖科技大學、東衛、龍門、後寮等處造林工作，植樹面積約7.4公頃，種植灌木、喬木總計約44711株，綠美化覆蓋面積已達44％。

農漁局長陳晶卉表示，澎湖積極清理閒置廢棄土地，推動青青草園及建置公園，造林累計2240公頃，森林面積約有全縣面積的17.66％，綠地面積超過121公頃，約為4.6個臺北大安森林公園面積，成效顯著。

賴峰偉說，前陣子總統蔡英文蒞澎視察地方建設，縣府爭取5000萬元經費，加強造林綠化，明年可開始啟動，為下一代營造優質的生活環境，縣府會持續造林綠化工作，向新加坡看齊，打造澎湖海上花園。

農漁局表示，縣府積極跟中央爭取新臺幣5000萬元造林經費，加強澎湖造林綠化與林相更新營造城市生態綠廊，可望達成每年增加新植造林8公頃及6公頃人工林之林相清整及維護工作，總計14公頃。

(中時 )