對香港近期抗爭情勢持續，國民黨今(4)日下午舉行中常會，黨主席吳敦義現場表達重視與關切，他指出，近期香港的抗爭運動越演越烈，情勢日趨緊張，已經嚴重影響香港的穩定與發展。吳敦義強調，希望港府與大陸當局「能以互相理解的心情」，儘速建立與抗爭者的溝通管道，尋求共識，讓爭議和平落幕！

吳敦義表示，國民黨相當關注香港的情勢，對此特別提出4點重要聲明：

首先，我們不樂見香港的抗爭情勢不可收拾，香港是一個有法治基礎的社會，希望香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，仍應以理性溝通代替暴力相向，這才是化解歧見、解決爭議的根本之道。

第二，我們「並不認同以暴力方式」處理群眾運動，也「反對採取激烈手段」驅離民眾，希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求。我們呼籲，港府當局應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

第三，我們相信愛護香港的居民一定是企盼早日安定，不要再爆發衝突。希望港府與大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方找出對話的破口，尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定與秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

最後，吳敦義重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，國民黨堅守「一中各表」的「九二共識」，這是海峽兩岸能維持和平穩定發展的定海神針，這也是國民黨一貫不變的堅定立場。

(工商 )