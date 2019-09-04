監察院。(中時資料照)

蔡政府上任後力推軍公教年改，至今仍未碰觸勞保修法，由於勞保牽涉廣大民眾，被在野黨質疑選票考量。馬系監委陳小紅、王美玉、章仁香歷經9個月調查，發現勞保年金將於2026年用罄，財務岌岌可危，促請勞動部、衛福部盡速推動勞保制度改革。

三位監委今天在監察院財政及經濟、內政及少數民族委員會聯席會議中，提出此份調查報告，經在場出席者審查通過。調查報告明確指出，2017年度勞保基金再度出現保費收支逆差，預估勞保基金將於2026年用罄，屆時財務缺口將高達834億餘元。

調查報告提到，政府雖保證將負起最終支付責任，然而我國已面臨高齡化及少子女化之人口結構變遷挑戰，加劇財政狀況窘困，已無力再經由編列預算彌補勞保財務缺口，勞保制度的改革迫在眉睫。

三位監委表示，勞工退休金條例明定，勞工每月得自提工資6％以內撥自退休金，並自當年度個人綜合所得總額中全數扣除，享有稅負優惠；但該措施自2005年施行迄今，僅不及8％的勞工自提退休金，勞動部應探究緣由並加以改善。

監委建議，可參考澳洲政府對低收入戶勞工自提1％，政府也相對提撥1％的優惠設計，以保障弱勢勞工的退休生活。此外，並認可採「試點」方式，參酌瑞典等國作法，允許部分勞工先行自選投資標的，以擴大自提退休金的比例。

監委說，基金運用局經管各基金今年上半年收益率雖達7.55％，然而相對於同期間國內外相關市場指標多逾10％的漲幅，顯有持續努力提升績效的空間。

對於各基金的資產配置及運用方式，調查報告提及，銀行存款乃預期報酬率最低的投資方式之一，而新制勞退基金2016年至2018年各年度銀行存款的實際配比，均明顯高於原規劃的10％，增幅甚至高達1倍，明顯不利達成更高報酬率。

監委強調，目前基金運用局經管的各類勞動、國保基金已逾4兆元規模，其中逾半數是由該局自行管理，在另類投資比重勢將不斷增加的趨勢下，亟需充沛的投資相關專業人力及投資建置專業模型，基金運用局應審慎研議及規劃。

(中時 )