民進黨中執會再通過徵召6選區 14:302019/09/04 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨中執會在通過徵召6選區 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今召開中執會，通過第10屆區域立法委員徵召人選案，包括台北市第3選區徵召吳怡農等6選區，金門縣不提名。會中也同意為因應日後情勢變化及保留提名彈性空間，後續有關第10屆立法委員徵召相關事宜，授權中常會全權處理。 除了台北市第3選區，還有台北市第6選區徵召謝佩芬，台中市第5選區徵召莊競程，新竹縣第2選區徵召鄭朝方，苗栗縣第2選區徵召徐定禎，連江縣選區徵召李問。此外，另金門縣選區不予提名。 (中時 ) #選區 #徵召 #提名 #台北市 #立法 也許您會感興趣 推薦閱讀 港立法會主席嚴厲譴責示威者再衝擊立法會大樓 22:322019/08/31 兩岸 北市學校午餐 每周一有機蔬雲林直送 14:172019/09/01 政治 北市空店潮惡化 七大商圈待租店面 東區最糟 04:102019/09/02 財經要聞 苦撐20年 基隆寵物銀行招志工 04:102019/09/02 地方新聞 《產業》北市拓日客市場，登坂廣臣任觀光大使 07:452019/09/02 財經 《傳產》鬼氣冷颼颼，北桃雄3市買賣移轉量劇減 13:412019/09/02 財經 崑鼎 明年售電營收續成長 04:102019/09/03 證券．權證 柯消費新潮流？美女議員：博得非新系認同 12:572019/09/03 政治 國民黨明提名洪秀柱、許能通 挑戰綠委王定宇、陳明文 22:542019/09/03 政治 昱鼎 協助台北捷運屋頂種電 04:102019/09/04 證券．權證 政治熱門新聞 郭台銘愛將遭美女幕僚分權 傳惹惱郭夫人 - 政治 這張圖韓粉愛死了 大讚：總統風範熱淚盈眶！ - 政治 郭董愛將劉宥彤被凍原因曝光！竟為這事惹怒她 - 政治 陳明文300萬給兒投資 林國慶提5大疑點打臉 - 政治 人生大危機！陳明文急神隱 手機竟然... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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