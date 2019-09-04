民進黨今召開中執會，通過第10屆區域立法委員徵召人選案，包括台北市第3選區徵召吳怡農等6選區，金門縣不提名。會中也同意為因應日後情勢變化及保留提名彈性空間，後續有關第10屆立法委員徵召相關事宜，授權中常會全權處理。

除了台北市第3選區，還有台北市第6選區徵召謝佩芬，台中市第5選區徵召莊競程，新竹縣第2選區徵召鄭朝方，苗栗縣第2選區徵召徐定禎，連江縣選區徵召李問。此外，另金門縣選區不予提名。

(中時 )