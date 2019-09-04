為爭取青年族群支持，立法院國民黨團今（4）日宣布，新會期將推動「青年創意創業創富執行條例草案」立法，修法重點包含：從「前瞻計畫」經費撥出1,000億元作為青年創業創富基金，供青年投資、融資，協調泛公股銀行推出5千億元青年創業專案貸款，並為了補強青年信用程度，將提高信保成數，期望替青年找出路、提升台灣整體經濟發展。

總召曾銘宗表示，根據國內人力銀行青年創業意向調查，針對40歲以下求職者調查發現，高達7成6受訪者有意或已經創業。台灣青年充滿創意，在國際各類型創意、發明等大展，如紐倫堡發明展，均獲得亮眼成績、傲視全球。但是這些獲獎創意回國後，幾乎束之高閣，政府也不積極協助，從創意轉化成創業、創富，為國家社會做出貢獻。

因此，國民黨團經過半年的研議所推出「青年創意創業創富執行條例草案」條例草案，共分8大推動策略。

首先是1千億元青年創業創富基金，曾銘宗說，資金來源將會檢討自民進黨所提的「前瞻基礎建設」8,900億元經費中，將不須推動項目所節省的經費，用以優化青年創業環境，如提供投資、融資等財務協助及建置創業園區等相關經費。

其次，是5千億元青年創業專案貸款，將協調泛公股銀行推出。其餘包含「建置青年創業聯合輔導機構、輔導登錄創櫃版及上市上櫃、建置青年創意創業空間、開放創新事業實驗試辦、舉辦國家創意大賽及博覽會」，還有「建置時間銀行系統機制」，也就是鼓勵青年參與社會公共事務，例如青年投入長照志工、累積時數存入時間銀行，退休後可轉換成其他青年志工對你的照顧時數。

藍委賴士葆認為，台灣在全球創新專利數排名都在4、5名，但是這些創新專利幾乎都無法轉變成經濟價值，其中反映到年輕人低薪問題，這個草案是給青年釣竿、事業，透過政府資源整合，提升目前僅10%創業成功率，挹注青年將創新專利轉化成經濟價值，帶動整體經濟發展。

藍委費鴻泰表示，這項草案即將付委，呼籲民進黨不要為一己之私，阻擋國民黨團為青年未來發展所提出好的法案。蔡政府可以檢討不須執行的前瞻基礎建設經費，挹注在青年創意創新創業上，給年輕人一個機會。

(工商 )