民進黨嘉義縣重量級立委陳明文，昨(3)日上午乘高鐵北上列車，在高鐵遺失一只裝有300萬元現金的未上鎖行李箱，有民眾報警後陳明文派人領回。讓外界相當好奇的是，300萬對並不是小數目，怎麼會留在高鐵站還未上鎖？有熱心民眾就翻出了陳明文在今年五月的財產申報清單。內容可見土地、存款、有價證券股票等，高達數千萬元。相當驚人！對此，陳明文辦公室也發表聲明回應。

翻開今年五月監察院公布的公職人員財產申報《廉政專刊》，陳明文在去年107年11月1日定期申報的財產中，土地遍及台北市、台中市、嘉義市、嘉義縣等縣市數十筆，夫妻土地總計登記持有4萬1千多平方公尺(1萬2千多台坪)。房地產建物方面，則有十多筆。

存款方面，陳明文夫妻存款合計（含臺幣、外幣之存款）總計有1千5百多萬元，分存在17家農會、銀行行號。其中最大單筆為1千萬元之「遠景投資公司籌備處」名下，所有人則是陳明文妻子廖素惠。

有價證券方面（含股票、債券、基金、等有價債券)，總價額合計1千8百多萬元，股票包含漢來美食、國揚、亞太電、中橡等。債券為空白，其餘還有基金等。事業投資部分，總金額高達3千8百多萬元，遍及開發、建設、投資公司等。地點也遍佈新北市、台中市、嘉義縣、市等。

在債務方面，則皆掛在妻子名下，分為3筆，合計近1千2百萬元。

對於高鐵300萬皮箱，陳明文國會辦公室今發聲明，對於相關誣指，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。聲明表示，一、嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。二、此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金。三、現金用途係陳明文委員夫婦資助其么兒創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定。

(中時電子報)