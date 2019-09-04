2020總統大選即將到來，藍綠對戰煙硝味愈來愈濃。考試院今舉行第12屆就職5周年記者會時，考試院副院長李逸洋就緊抓3個月前高雄市長韓國瑜的一句話指出，韓國瑜說退撫基金收益只有2％，問題是該基金年平均收益率為3.32％，所以韓國瑜是「外行」，「希望韓市長第三次再講教退輔基金，不要再說錯」。

韓國瑜於今年5月29日市政總質詢時，被問及軍公教年金改革議題時表示，中央政府必須對軍公教管理基金的績效提出辦法；因為，新加坡、馬來西亞軍公教基金管理績效是6個百分點，香港是4到6個百分點，「我們是2個百分點，裡面是不是有問題？是不是有人謀不臧、 還是有結構性病態？不知道，但的確無法達到應有目標」。

儘管事隔已逾3個月，但昨日李逸洋仍緊抓韓國瑜的說法提出質疑。他說，外界批評退撫基金基效經常引用錯誤數字，因為軍公教退撫基金自84年7月1日成立以來，最新年平均收益率數字為3.32％；而從今年初以來，因美中貿易戰緩和及貨幣政策轉向寬鬆，美股創新高，全球股市受到鼓舞，退撫基金108年截至6月底績效達6.84％。

李逸洋還說，107年底時，因全球股市反轉向下，MSCI全球指數全年下跌9.42％，台灣股市跌幅也有8.60％，但退撫基金全年績效卻是負1.14％，在各政府基金中損失也是最少。

因此，李逸洋抨擊，韓國瑜指責報酬率2％，儘管考試院都有澄清，但韓國瑜仍堅持引用錯誤數字。

李逸洋酸稱，可能韓國瑜對於基金業務比較外行，不過基金年報酬率、年平均收益率，都未牽涉到複雜艱深或難以理解的專業，「只要用心就可以掌握，希望韓國瑜往後第三次再指教退撫基金，能夠不要再說錯」。

同時，李逸洋也說，韓國瑜比較外行，但前新北市長朱立倫談到退撫基金績效也說是2％，這很讓人驚訝，「朱立倫是會計學博士、曾任教台大，連專業人士也沒辦法正確掌握，讓人十分遺憾。」

李逸洋強調，退撫基金至今收益為2628億元，假如只用2％計算，則是只剩1585億元，差距1043億；他說，每一塊錢都是團隊努力掙來，不能被一筆抹煞。

(中時 )