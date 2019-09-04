香港反送中抗爭不斷，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居上月中赴香港旅遊，但從8月20日就失聯至今，台聯今上午赴陸委會陳情，要求陸委會積極營救李孟居，別讓李孟居變成「第二個李明哲」。

對此，陸委會法政處科長顏和慶表示，有透過相關管道詢問陸方李孟居的下落，但陸方還沒回覆，陸委會則持續與李孟居家屬保持聯繫。

台聯文宣部主任潘厚勳和前立委、組織部主任周倪安今前往陸委會前陳情並遞交建言書，呼籲陸委會積極營救，別讓他成為「李明哲第二」。

潘厚勳並說，李孟居與台北市長柯文哲的交情甚好，甚至柿柯粉，還陪同柯文哲參加媽祖繞境，但柯卻處心積慮要參與明年的總統或立委好舉，至今沒聽到柯關切李孟居，他呼籲柯文哲也應表態聲援李孟居，要求陸方立即放人。

潘厚勳也說，政府應該訴諸國際媒體譴責中國大陸關押台灣人民李孟居、李明哲的蠻橫行徑，如果中國大陸持續抓人或不放人，目前已有美、加、日、澳等22國對香港發布旅遊警示，呼籲政府也應對香港及中國大陸提升旅遊警示。

此外，因為東華大學李姓僑生及東吳大學黎姓學生參與香港反送中被港府逮補，本月開學前恐難以返台，潘厚勳也要求陸委會積極反映給教育部，保留兩位學生的學籍，並平安回台就學。

(中時 )