連日澎湖網友ＰＯ文呼救，中正橋頭中西村及沙港村海域驚見不明原因大批海鰻離奇暴斃惡臭；澎湖水試所澄清應非大範圍尺度環境因素或人為汙染物，仍須進一步調查釐清。連接馬公島與白沙鄉的要道中正橋，橋下潮間帶是鄰近湖西鄉及白沙鄉民漁撈海域，3日傍晚有民眾在橋頭下發現陳屍大量海鰻。

初估死亡海鰻超過20多隻，礙於近日天氣炎熱，屍體腐敗散發噁心魚腥惡臭味刺鼻，尤其蒼蠅飛蟲盤旋沾食，嚴重釀生環境汙染。網友們議論紛紛，質疑不明原因死亡海鰻是慘遭惡意毒殺，也研判現場不是海鰻的棲息地，懷疑是海上漂流至此，或養殖場將死亡魚群恣意棄置所為。另有網友指出，近期白沙鄉沙港村海域也發現大批海鰻遭棄屍類似情況。

水試所澎湖海洋生物研究中心獲報派人前往現勘，確認死亡海鰻是裸胸鯙，這是耐受性極高的魚種，鮮少發現裸胸鯙大量死亡現象。水試所主任謝恆毅研判，若是低溫、高溫、缺氧等環境因素或是海水汙染、毒物傾倒，現場海域應該還會發現大量其他物種殘屍。所以初步推測應非大範圍尺度環境因素或人為汙染物所致；至於真正肇禍原因，仍待持續觀察以調查釐清。

(中時 )