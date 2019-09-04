董事長葉文忠(左一)與姚量議(右一)，葉文忠會提名姚量議是因姚自卸任後就擔任畜產公司顧問並有養雞專業背景。（游念育攝）

台北畜產公司總經理懸缺3個月，無異議由前總座姚量議回鍋接任，不過董事會原訂在公司舉行，卻臨時改在士林餐廳進行，記者到場採訪還被人員阻擋，一度發生口角，引發總座未正式上任就先討好董事的質疑。對此，畜產董事長葉文忠於會前受訪表示，為讓總經理和新董事能夠進一步認識，舉行董事會只是一個程序。

本次會議共有8個議案，與會董事含董事長、常務董事等共11名，分別為市府5席、農會4席、肉品股東1席、家禽股東1席；今董事會，市府與農會各1席請假，由到席董事9位以共識方式無異議一致通過姚量議擔任公司總座。

董事長葉文忠表示，提名姚量議是因姚自卸任後就擔任畜產公司顧問並有養雞專業背景，才會提名他，尤其近日豬瘟的問題，原預期雞量需求會增加，但因防範措施讓豬瘟沒有影響台灣，導致雞農養太多，供需失衡、雞價下跌，希望透過姚專業背景來解決。

姚量議受訪時回應，對於「酬庸」這件事情並不在意外界的看法，因自身就是「雞二代」，從小就和「土雞」密不可分，只希望能順利推動台灣畜產業務，日前也已向柯文哲提出四項關於畜產業務的計畫，透過政府的力量推動畜產。

(中時 )