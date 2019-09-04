台北畜產公司總經理懸缺3個月，無異議由前總座姚量議回鍋接任，不過董事會原訂在公司舉行，卻臨時改在士林餐廳進行，記者到場採訪還被人員阻擋，一度發生口角，引發總座未正式上任就先討好董事的質疑。對此，畜產董事長葉文忠於會前受訪表示，為讓總經理和新董事能夠進一步認識，舉行董事會只是一個程序。
本次會議共有8個議案，與會董事含董事長、常務董事等共11名，分別為市府5席、農會4席、肉品股東1席、家禽股東1席；今董事會，市府與農會各1席請假，由到席董事9位以共識方式無異議一致通過姚量議擔任公司總座。
董事長葉文忠表示，提名姚量議是因姚自卸任後就擔任畜產公司顧問並有養雞專業背景，才會提名他，尤其近日豬瘟的問題，原預期雞量需求會增加，但因防範措施讓豬瘟沒有影響台灣，導致雞農養太多，供需失衡、雞價下跌，希望透過姚專業背景來解決。
姚量議受訪時回應，對於「酬庸」這件事情並不在意外界的看法，因自身就是「雞二代」，從小就和「土雞」密不可分，只希望能順利推動台灣畜產業務，日前也已向柯文哲提出四項關於畜產業務的計畫，透過政府的力量推動畜產。
(中時 )
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