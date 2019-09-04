國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜4日午休時間與競選辦公室發言人何庭歡開直播，過去韓粉熟悉的黃色柴犬米魯，今天卻變成黑色，何庭歡開玩笑說，面對近日「黑韓產業鏈」不斷攻擊，「連米魯都變成『黑米魯』了啦！」

韓國瑜中午1點11分開直播《黑韓無極限，公平正義是底線》第3集，以往常出現在直播影片中的黃色柴犬「米魯」，今天卻換成另一隻純日本血統的黑柴犬，韓國瑜特別向網友介紹，因為最近天天被黑，不只他本人變黑，連米魯也變成黑色的了。

直播影片在短短1小時內累計6萬多人次觀看，韓國瑜先提醒高雄市民注意下午可能持續的雨勢，接著解釋昨天他到高雄忠烈祠，特別穿上正式西裝表達對軍人、眷屬的敬意，並藉著綠委陳明文要給孩子投資的300萬元，宣傳高雄10月1日將正式成立青年局，編列3億預算幫助高雄青年創業，未來將以500萬台幣為1單位接受申請。

韓上周直播說，擔心台灣人才被外國挖走，「鳳走雞來說」引發熱議，韓國瑜特別念了一段第一線海關人員的留言，表示他們負責檢驗新南向進來的旅客，結果整班飛機有一半旅客都懷疑是來台灣賣淫、非法打工，韓重申，很多新住民來台灣，嫁過來的或來工作的，我們心存感謝也很尊重，但對於跳機、拿到簽證後進來亂七八糟的，不光是海關人員受不了，也會製造更多社會問題，這是他講話的本意，但這兩天被扭曲的一塌糊塗，

此外，民進黨立委劉世芳說三大經濟指標顯示高雄經濟衰退，遭市府搬出數據打臉，韓國瑜說，常言「睜著眼睛說瞎話」、「劉世芳是閉著眼睛說黑話」，綠營抹黑高雄今年招商成績是零，事實上已有1800億，協定的促參有590億，今年全年預估有2400億投資。

韓國瑜說，講錯話沒問題，但要承認講的數字是錯的，「如果劉世芳不道歉，我要呼籲左營楠梓選民，立委選舉絕對不要票投劉世芳」，因為像這樣的民代拿不實數據抹黑，這樣的高雄怎麼發展觀光、怎麼吸引投資？

韓也利用直播機會宣傳8日下午2點到晚上9點、在新北市舉辦的「2020新北出發」活動，屆時將有跳蚤市場、攤商、表演活動，這是他獲得國民黨提名後第一場造勢，選在家鄉新北市，相當具有指標性觀察意義。

韓國瑜說，尤其有些好朋友看到韓國瑜被抹黑，覺得憂愁的，希望大家踴躍來，會發現支持韓國瑜的人並不孤獨，只是現在看到特定媒體、名嘴，整個黑韓產業鏈提供上萬人工作機會，不是出名就是發財，希望大家9月8日一起來把聲音吶喊出來。

(中時 )