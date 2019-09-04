國民黨台南市議員洪玉鳳與夫婿郭男遭控涉詐領助理費案，台南地檢署偵辦查出洪、郭利用人頭助理請領助理費，統計從2010年到2019年3月初，涉詐領助理費達1183萬多元，台南地檢署今天依貪汙治罪條例及使公務員登載不實公文書罪起訴，洪、郭夫婦自白犯行，5月已全數繳回犯罪所得，檢方也向法官聲請減輕其刑。

南檢指出，洪玉鳳從２０００年１２月２５日起擔任改制直轄市後３屆市議會議員，配偶郭男擔任洪服處理處主任，統籌服務處內包括人員薪資發放、帳務紀錄及公費助理聘用、停聘的申報等所有事務。洪玉鳳夫妻向6名知情人頭與1位不知情徐姓人頭借用個人名義與銀行帳戶，由郭製作不實聘書、市議會議員自聘公費助理遴聘異動表與人頭助理帳戶存摺等資料，向市議會申請公費助理補助。

不知情的南市議會承辦人員形式審查文書後，按月登載洪玉鳳助理請領人事費用資料及撥付助理費、年度春節慰勞金，總計達2653萬3440元台幣，郭勝煌領出款項後，僅支出1470萬139元作為實際助理人員薪資，其他款項均供洪玉鳳私人花用，洪、郭共計詐得1183萬3301元公費助理補助費。

檢方認為，洪、郭兩人涉犯貪污罪嫌的利用職務機會詐取財物及使公務員登載不實公文書罪；檢方指出，因洪玉鳳夫妻在偵查中自白犯行，已在今年5月8日繳回全部詐欺所得，請法院依貪污罪嫌規定減輕其刑。罪嫌規定減輕其刑。

(中時 )