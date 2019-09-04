卡哇伊女僕歡唱，唱出動漫經典主題曲！位在台北八德商圈的「三創生活4週年慶 玩家4界」在這個週末9月7日(六)、9月8日(日)特別在三創生活1樓戶外中心廣場舉辦兩場盛大的動漫盛典，分別是「Meido Land演唱會」及「聆次元動漫音樂會ACG Live Music Concert」，邀請可愛女僕及陣容浩大的台北市民管樂團、兩位動漫界實力唱將秋莉蓮、凍凍陪大家一起抓住夏日的尾巴！

「玩家4界音樂會」聯手KIRABASE、時刻動漫與萌姬女僕三家著名動漫女僕餐廳，在9月7日(六)帶來『Meido Land演唱會』，眾多女僕們將帶來2小時不間斷熱情演出，現場還可以跟女僕們玩互動遊戲拿好禮！

另外也和台北市傑出演藝團隊市民管樂團與型男金牌指揮金秉翔老師合作，在9月8日(日)要一同打造動漫圈最in、最夯、最有愛的『2019 ACG Live Music Concert』，邀請到澳門療癒系天使秋莉蓮，獻聲永遠夢幻的迪士尼世界《冰雪奇緣》、《阿拉丁》、《獅子王》，以及6、7年級生觸動真心的共同回憶《吉卜力工作室》。而爆發力系歌姬凍凍則準備了讓ACG粉絲們熱血滿棚、威力燃爆的各首史詩級鉅作，包含《新世紀福音戰士》、《寶可夢》、《航海王》等等。

同時也要向京都動畫致上最高敬意，獻上《K-ON!輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》等經典作品。就讓我們在炎炎夏日的尾聲中和偶像們零距離、一起熱唱不停歇，重溫經典的美好感動吧！活動免費入場，到現場參與音樂會的粉絲朋友們還有機會獲得好禮！

(中時電子報)