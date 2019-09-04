抓住夏天尾巴，來淡水賞花趣！淡水稼日蒔光基地上燦爛的向日葵、繽紛的百日草花海正努力綻放，還有幾米可愛動物群在花園等著你，遠眺淡海輕軌，趁假日的時候趕快到浪漫的花田中盡情走走拍照吧！

「新北稼日蒔光」位於淡水行政中心站（V07）旁，是新北市政府搭配淡海輕軌通車，改造成綠美化空間，今年景觀處將幾米公共藝術融入一大片蔓花生當中，彷彿貓、魚、鳥、松鼠及兔子徜徉在黃色精靈的花田自由自在地奔馳著。

還利用天使花、馬纓丹、百日草、蚌蘭、五彩朱槿、銀紋沿階草等各式花卉配置成淡海輕軌列車的意象供打卡拍照，也將50公尺長的棚架規劃成百香果隧道，也期待百香果能快快長大，早日看見結實纍纍的模樣。此外，還有百日草及向日葵花海區美麗的盛開著，整個基地走到哪就能拍到哪，吸引不少遊客踩點打卡!

百日草花色繁多，繁殖力強且能耐酷暑，因花期接近百天而名之，如今粉紅、桃紅、橘色花海開得正茂盛，絢麗交織出夢幻美景，繽紛花海映襯淡海輕軌山線，鮮豔和藍白色調同時入鏡，違和中卻又搭調。

向日葵又稱作「太陽花」，因向日葵的花會朝著太陽的方向轉動，且喜歡生長在陽光充足的環境，正因稼日蒔光場域空曠，景觀處特別規劃0.24公頃面積灑滿向日葵種子，目前向日葵已長到100公分高且已開花，預計持續綻放到10月，現在正是適合前往賞花期間。

大片昂首抬頭的金黃向日葵，後方還有淡海輕軌作為背景，隨便拍都能拍出獨有的淡水城市風貌。有興趣的民眾不妨趁搭輕軌遊淡水之餘，和三五好友或家人一起順道來欣賞稼日蒔光花海，一天的行程就夠放風療癒身心了！

(中時電子報)