有網友在PTT發問「現在連娶外配都要50萬？」，指現在透過仲介娶外籍新娘約要50萬元，引發討論。一名經自由戀愛娶回越南老婆的網友則回應，50萬這個數字有點少，他娶老婆花了150萬元，還開玩笑說早知道找仲介買一買多省錢。

一名網友在PTT發文表示，有親戚被長輩逼婚，跟仲介討論發現取外配差不多要50萬元，而且娶回來也有可能會跑掉，問說這樣到底值不值得？

一名娶了越南老婆的台灣男跳出來回應，表示「這個數有點少」，他為和老婆結婚前後去了越南三趟辦手續，每趟機票食宿，兩人至少3到10萬就不見了。越南、台灣各辦一場婚禮，最後他算一算兩場婚禮加上辦手續、聘金等，花了150萬元。

該網友最後更打趣說，早知道找仲介的那麼便宜，還談甚麼戀愛買一買就算了多省錢。這名過來人也表示，值不值得看個人，雖然現在三不五時就吵來吵去的，半夜還要起床泡奶粉餵小屁孩，但他覺得是蠻值得的。

最後該網友大方曬出美麗老婆與可愛女兒的照片，還奉送兩人甜蜜婚紗照，更說每次回老婆家探親，「在她家顧小孩餵奶哄睡幫忙洗碗，女性親戚看我跟看神一樣，還被我老婆表妹取了男人國父的稱號」，並鼓勵台灣男性，「多發揮自己大環境下訓練出來的優勢，不要把母豬和各種女性歧視言論掛在嘴上，就很吃香了」。

這篇放閃回文閃瞎網友，紛紛回應「閃屁！！！」、「你這樣放閃 會有很多肥宅崩潰」、「幸福！ 要增產報國哦！」、「恭喜 小孩很可愛」。

(中時電子報)