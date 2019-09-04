香港反送中持續延燒，多名異議人士遭大陸逮捕，對此，國民黨日前表態堅決反對一國兩制，下午例行中常會原本採閉門會議，後來臨時開放媒體，黨主席吳敦義也特地發表聲明聲援香港，他強調，國民黨反對以暴力驅離群眾，盼港府與大陸當局加強與民眾對話，重視民主精神與保障人權等普世價值，重申「一中各表」的「九二共識」是海峽兩岸維持和平穩定發展的定海神針。

首先，國民黨不樂見香港的抗爭情勢不可收拾，香港是一個有法治基礎的社會，希望香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，仍應以理性溝通代替暴力相向，這才是化解歧見、解決爭議的根本之道。

其次，國民黨不認同以暴力方式處理群眾運動，也反對採取激烈手段驅離民眾，希望港府加強與民眾對話，體恤民眾心中的疑慮及瞭解民眾的訴求。國民黨呼籲，港府當局應重視民主精神及保障人權等普世價值，才不會造成社會更嚴重的對立。

接著，相信愛護香港的居民一定是企盼早日安定，不要再爆發衝突。國民黨希望港府與大陸當局能以互相理解的心情，儘速建立與抗爭者的溝通管道，雙方找出對話的破口，尋求共識，讓爭議和平落幕，早日恢復香港的安定與秩序，才有助於香港金融市場與觀光旅遊的正面發展。

最後，吳敦義重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國號、國軍與國法，與香港完全不同，並不能相提並論。國民黨堅決反對「一國兩制」，也堅決反對台灣獨立，堅守「一中各表」的「九二共識」，這是海峽兩岸能維持和平穩定發展的定海神針，這也是中國國民黨一貫不變的堅定立場。

(中時 )