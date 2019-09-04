立委陳明文日前在台灣高鐵列車遺失一只皮箱，內裝有300萬元要資助兒子的創業基金，不料被媒體報導後，藍營人士質疑「像是編故事」，甚至還說「不知道洗錢防制中心有無收到通報？」陳明文今（4）日發出聲明喊冤，強調均依稅務法令辦理，用途絕對正當，盼有心人士勿再煽動揣測！

陳明文表示，丟失現金後幸好台灣人良善與高度法治意識，加上高鐵公司高效率的協尋機制，最終得以尋回該只皮箱，深感謝忱。然而，原本十分單純之遺失物尋回事件，卻遭特定媒體不斷渲染擴張，並配合選舉競爭對手及國民黨部分人士，不斷捏造子虛烏有內容，誣指不當政治獻金或金流，乃至攀附不明財產等，諸多見縫插針惡意攻訐。

陳明文鄭重表示，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。其次，此筆現金，均自銀行分次提領，金流正常，絕無任何違反洗錢防制法或相關規定，也非有心人故意影射的政治獻金。

再者，現金用途為陳明文夫婦資助其么兒創業，預於國內購買相關機械設備，餘款再存入銀行兌換匯出，並會依照稅務法令辦理，所有用途絕對正當並恪遵相關法令規定，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！陳明文感嘆，對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕！

(工商 )