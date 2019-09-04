◎陳明文300萬事件 藍委譏：菲律賓又不能用新台幣

國民黨立法院黨團召開記者會，對於立委陳明文之子宣稱父親一度遺失在高鐵上的3百萬現金是要給他拿去菲律賓創業用的說法，提出質疑，黨團總召曾銘宗指出在銀行只要提領超過五十萬元，就要登記申報，就會送洗錢防制中心。其次，出境只要帶超過十萬元就會被海關沒收，即便出得去，到菲律賓也會被沒收，因此呼籲陳明文應該交代清楚，主管機關也應介入調查。他質疑為什麼陳明文的兒子要帶新台幣到菲律賓？到那又不能直接使用。

◎反送中 柯文哲：民進黨撿到原子彈

根據媒體民調，藍綠以及鴻海創辦人郭台銘三腳督民調，郭呈現下滑，台北市長柯文哲的支持者也無法轉移到郭，反而流向蔡英文總統。對此，柯文哲坦言選票要轉移確實不容易，他也說，香港反送中的狀態下，一天不解決，民進黨不是撿到槍，是撿到炮、撿到原子彈。

◎颱風外圍環流影響 這些地區防雷雨

受到颱風外圍環流影響，今天北部、東北部及南部地區降雨機率偏高，容易有陣雨或雷雨，其他地區降雨較為局部，但午後仍要留意局部雷陣雨，中央氣象局提醒民眾，由於大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率，外出請攜帶雨具。

◎中山高麻豆段4車追撞 釀1死1傷

台南市消防局表示，4日凌晨4時20分國一南下麻豆路段304.6公里路段嚴重車禍，據報有4部營業半聯結車、全聯結車發生追撞，導致1人死亡、1人受傷，由於聯結車打折撞上護欄，車體碎片、貨物散落一地，目前該路段全線封閉，由國道員警處理中，此車禍也讓車流湧向平面道路，造成麻豆附近大塞車。

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(中時電子報)