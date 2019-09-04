▲蝴蝶餐創意料理競賽獲得金質獎的是來自高雄的李嘉明，當場由埔里鎮長廖志城頒給獎狀和獎金。（楊樹煌攝）

▲以人蝶可共食的蜜源及食草，研發出特色的蝴蝶餐飲，創造出埔里特色新料理。（楊樹煌攝）

新故鄉文教基金會今4日舉辦「與蝶共餐」—蝴蝶餐創意料理廚藝競賽，鼓勵大眾運用人蝶可共食的蜜源及食草，研發特色餐飲及糕點，創造埔里新料理，再現埔里蝴蝶新風采！關心在地特色食材研發創意料理，帶動觀光發展的埔里鎮長廖志城，不但全程在場觀摩，並為選手加油打氣。

蝴蝶餐創意料理廚藝競賽，比賽分主菜組、糕點組，共有40組來自全台各地的廚藝好手，各自發揮創意，將蝴蝶食草、蜜源植物入菜，創發出一道道各具特色的美味蝴蝶餐。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，蝴蝶是埔里重要的資源，如何結合新世代創意，透過創意小手，將蝴蝶食草、蜜源植物轉為味覺感動，創造埔里新價值，將可塑造出埔里飲食新特色。

▲台灣百大名廚、牛耳樹屋餐廳料理長劉恒宏以蝴蝶食草植物為食材，進行創意蝴蝶餐料理示範，並將自身數十年料理經驗分享給參賽選手。（楊樹煌攝）

埔里鎮長廖志城表示，民以食為天，如何結合在地蝴蝶蜜源植物，成為在地化環保食材特色的創意料理，正符合目前鎮公所推展觀光發展所辦理深度旅遊，讓民眾下田採茭白筍、下園感受採百香果的體驗，同時品味在地特色料理，是環節相扣的在地觀光特色，辦理蝴蝶餐創意料理競賽非常具有意義。

今年首度舉辦的蝴蝶餐創意料理競賽，除邀請暨南大學觀光休閒與餐旅管理系鄭健雄教授擔任評審長，並邀請台灣百大名廚、牛耳藝術渡假村樹屋餐廳料理長劉恒宏（阿宏師）擔任專業交流組嘉賓。

劉恒宏更在現場以蝴蝶食草植物為食材，進行創意蝴蝶餐料理示範，不僅將自身數十年料理經驗分享給參賽選手們，同時透過料理，與在場眾多好手交流，一同為蝴蝶餐文化發展激盪出新火花。

(中時 )