參加路跑民眾可領取印有太平「枇杷寶寶」運動T恤1件。（張妍溱攝）

台中市太平區公所將於22日舉行1500人大型路跑活動，邀請市民跑者齊聚；當天上午6時從長億高中起跑，跑者沿著頭汴坑溪堤頂自行車道環狀路線，朝大里區方向慢跑健行，每位跑者除了欣賞太平區美景，沿途補給站推動當地特色農特產品，為太平農民行銷拚經濟。

太平區長許貴芳指出，當天參加路跑民眾可領取印有太平「枇杷寶寶」運動T恤1件，供應當季水果，讓民眾品嘗太平農特產品的好滋味。活動分為，挑戰組13公里與休閒組6公里，並於路跑中途人字自行車橋發放摸彩卷摸好禮；報名者跑完6公里持2張9月份發票可兌換綠色苗木、1人1株，換完為止。

許貴芳介紹，「坪林森林公園」、921萬坪震災紀念公園結合3D石虎家族地景彩繪，大型階梯為石虎家族造景群聚，可愛的玩偶遊具、鐵馬水果公車造景及台中最長溜滑梯（921地震公園內23·4公尺），酒桶山、頭汴坑、咬人狗坑等，吸引跑者拍照打卡熱門景點。藉由活動推廣行銷太平區枇杷、荔枝、龍眼等農特產品。

(中時 )