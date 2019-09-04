民進黨立委陳明文擔任縣長期間因涉及嘉義縣民雄汙水下水道弊案，被法院以洩密罪判刑6月，前立委林國慶屢次在造勢大會、臉書直播、電視廣播節目判陳明文「貪汙歪哥沒事情」，陳明文控告林國慶妨害名譽，檢方4日偵結起訴林國慶。陳明文妻廖素惠昨在FB發文護夫批林國慶，今早也發了一篇短文，但對高鐵掉300萬隻字未提。

民進黨立委陳明文11年前擔任嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄汙水下水道工程底價給特定廠商，去年最高法院駁回上訴，陳明文依洩密罪判處有期徒刑6月，可易科罰金確定。前立委林國慶屢次在造勢大會、臉書直播、電視廣播節目判陳明文「貪汙歪哥沒事情」，陳明文控告林國慶妨害名譽，檢方4日偵結起訴林國慶，林酸說「公道自在人心，感謝檢方站在陳的立場，讓司法制度再次重創，傷害司法尊嚴，我只有尊重」。

陳明文妻子廖素惠昨在FB發文說，「一個人如果有貪念，就得不到心靈的自由。林國慶先生，在臉書中提到我的先生當年縣長任內關於民雄汚水處理場底標案而被收押在嘉義看守所的縣長聲援抗議⋯⋯」

廖素惠說「我永遠無法忘記那一幕，在地檢署外面，在榮民醫院手拿著燭光為絕食的陳明文祈福。在看所守日日夜夜守護著，那一年，那些人的臉孔，一幕一幕在我面前，從來不敢忘記！一輩子都不會忘記。何止是在一個朴子市辦聲援搶救晚會政治人物的出席活動呢？」

廖素惠表示，永遠記得這份情感的流露。不只是情感的相挺。而是他們選擇相信！相信陳明文的人格。相信當年的陳縣長。努力學習當不貪不取，努力做好縣政的好縣長。當年，很多人支援陳明文。是因為國民黨執政，政治介入司法，從2016年南科高鐵減振謝清志博士、雲林縣長蘇治芬、嘉義縣長陳明文，不斷以司法手段打壓政治對手，甚至更想廷伸到南臺灣各縣市的重要政治人物⋯

她文末說，「我要勇敢的再大聲說一次，陳明文沒有貪汚。陳明文在政治路上，絕對不會利用職務去收取財務。」她強調「林國慶，為了個人忿恨選舉恩怨。只要有發聲筒，有舞台，一定忘不了以惡毒的內容鋪天蓋地攻擊陳明文。選舉到了！林國慶先生想要參與選舉。應該是要提出自己的參選理念和主張。千萬不要只會惡意謾罵，憑空捏造，繼續以10分的情緒講120分的話。這是情理法治的社會，不是理盲抹黑的社會。」

廖素惠昨日發文後，傍晚爆出陳明文昨在高鐵遺失300萬現金，事後由兒子陳政廷領回。廖素惠今日上午在臉書發文「嘉義縣的甜甜的人情味」，也未對300萬高鐵事件做出任何說明。但陳明文辦公室下午發表聲明，對於相關誣指，嚴正警告此等行為侵害名譽至極，並已委請律師提起告訴，以訟止謗。聲明強調，請有心人士勿再煽動揣測，模糊抹黑！對此單純內部家務事，卻遭無限上綱於政治鬥爭，令人深惡痛絕！

廖素惠昨日發文後，傍晚爆出陳明文昨在高鐵遺失300萬現金，事後由兒子陳政廷領回。廖素惠今日上午在臉書發文「嘉義縣的甜甜的人情味」，也未對300萬高鐵事件做出任何說明。(廖素惠臉書)

(中時電子報)