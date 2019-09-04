隨著行動網路與智慧型手機普及，智慧型手機的使用年齡層也不斷下探。SUGAR 糖果手機看好青少年消費市場，於2019年6月推出超高CP值的SUGAR T10智慧型照相手機；來自法國設計的流線亮麗機身，配備搭載3鏡頭超廣角相機、內建多重拍照功能，以及4000mAh超強續航力，盡情拍照、看片不斷電！SUGAR將於9月7日攜手品牌代言人 Gail蓋兒於信義區威秀影城廣場、中華電信旁舉辦一日店長活動，現場更祭出多重購機與粉絲互動優惠，當日購機還可獲得超人氣音樂少女Gail親筆簽名與拍立得合照，邀請粉絲共襄盛舉！

甜美可愛的Gail蓋兒自歌唱比賽出身、擁有大批粉絲，SUGAR期待透過她的高人氣吸引更多消費者。

好康多多！Gail擔任一日店長 現場購機加送行動電源、簽名與合照

為歡慶代言人Gail一日店長活動，凡當日購機的粉絲，皆可獲得購機超值四好禮：好禮一 - 市價NT$ 990 Gail小象版行動電源、好禮二 – SUGAR原廠配件組（手機殼＋螢幕保護貼，價值NT$799）、好禮三 – SUGAR無葉小風扇（價值NT$ 690）、好禮四 – 200元超商禮券，並可持手機獲得Gail簽名與專屬拍立得合照一張；已經購機的粉絲也有好康，只要參與Gail店長搶答遊戲，就有機會獲得Gail簽名海報一張及市價NT$ 1,180的SUGAR翻轉藍芽耳罩式耳機一組。

此外，SUGAR更祭出超好康線上粉絲活動，只要完成追蹤SUGAR的FB粉絲團並且按照指示在指定文章留言活動現場照片及分享文章，即可獲得Gail超可愛Line貼圖，還有機會抽SUGAR T10手機一支，IG也有活動再加碼抽Gail限量隨行杯。

為歡慶代言人Gail一日店長活動，凡當日購機的粉絲，皆可獲得購機超值四好禮。

【粉絲看過來！一日店長活動預告】

日期：2019年9月7日（周六）14:00

地點：中華電信信義威秀服務中心（台北市信義區松壽路20號）

(中時電子報)