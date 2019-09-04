中華男足明天將在世足亞洲區第2輪資格賽首戰約旦，針對廣大球迷關切的台英混血好手周定洋的徵召問題，中華足協今天上午先於臉書發表聲明，對去年3月發生的「解召」爭議，為當時協會處置不周向周定洋道歉，隨後國腳茶敘記者會也由祕書長方靖仁親自面對媒體，為此事公開道歉。

方靖仁指出，在幫助周定洋取得我國國籍與護照、身分證的過程中，球評陳家銘與體發會副召集人余政憲、立委黃國書、劉世芳都投入許多努力，去年3月在亞洲盃資格賽主場對新加坡之前，周定洋的雙親也特地飛來台灣要見證兒子的台灣主場首秀，以及許多球迷的期待，最後都因解召而落空，包括對周定洋造成的傷害，足協都為此致歉。

儘管隨著足協改組，理事長、祕書長與總教練都已換人，方靖仁強調基於協會一體的精神，仍應扛起責任，而邁向未來的第一步，就是要誠實面對過去，如何檢討與避免重犯過去的錯誤，也是邱義仁理事長上任後責陳全體協會人員的要務，已讓國腳待遇公開透明化，並讓他們回來比賽更沒有負擔。

大戰在即，方靖仁希望透過足協的道歉化解過去爭議，讓中華隊團結一心面對比賽。雖然這次周定洋沒在大名單內，方靖仁也強調無論是過去、現在或是將來，周都是中華隊大家庭的一份子，隨時歡迎在他準備好的時候回歸這個大家庭，代表中華隊出賽。足協聲明稿全文如下：

2018年周定洋選手解召事件道歉說明

各位關心國家隊、支持國家隊及熱愛台灣足球的球迷朋友們大家好。關於發生在去年三月份中華足協對於球員周定洋的解召事件，在此本會謹對在該次事件中遭受委屈的周定洋與他的雙親、以及所有在這件事情中的因此受到傷害的關係人與球迷朋友們，表達最誠摯的歉意。

首先，中華足協要向周定洋致上最大的謝意，包括在取得國籍過程中球評陳家銘先生與體發會余政憲副召集人的努力，以及在後續護照與身分證辦理上黃國書立委與劉世芳立委的協助，讓這個跨越了半個地球，由地緣與血緣所牽起，因而願意加入中華足協代表隊這個大家庭的故事得以實現。雖然對於去年三月的事件，時任理事長、秘書長和總教練均已離職，但基於協會一體的精神，我們依舊要向周定洋向當時協會處置不周狀況致上歉意。

其次，中華足協也要對當時遠道而來的定洋的雙親表示歉意。本應該是可喜的國家隊主場首戰，卻因為本次事件只能失望而歸，將心比心，這樣的狀況都不是任何一個球員的家長所願意看到的，因此，對於本次事件對於定洋雙親帶來的傷害，中華足協也要在此慎重的致上歉意，也期待在下次如果定洋主場出賽時，中華足協能邀請兩位再度來台。

最後，中華足協要對於在本次解召事件後感到憤怒與不解，甚至是協會與台灣足球感到失望的球迷朋友，致上同樣的最大的歉意。在這一年來，許多的在網路與各個平台上的討論，以至於對於中華足協以至於中華隊不信任的批評，這都不是協會所樂見的。畢竟，在這個在台灣已經足夠弱勢的足球，如果再不能團結，我們又要如何前進？

當然，中華足協知道，要邁向未來的第一步，就是要誠實面對過去，因此，台灣足球不能停留在2018年的周定洋解召事件，2016年的陳昌源機票事件，面對過去的錯誤，如何檢討與避免重蹈覆轍，讓協會扮演好國家隊的後盾，也是邱義仁理事長上任以後，責陳全體協會人員的要務。在此同時，我們也深切體認，過去與球員間個別且不透明的合約，因而衍生出的各種猜忌與詮釋，對於一個應該有著充分的諒解與團結的團隊都是不利的。但也因為過去事件的教訓與經驗，中華足協在這屆新團隊上任後，將球員的出場費與獎金的透明化與制度化，也將旅外球員的待遇訂定並且送交理事會通過，往後機票、住宿、返國訓練都有明訂的規格，這也是改革的首要目標。

United we stand, divided we fail.

我們了解，關於這個遲來的道歉，對於已然在事件中受傷的定洋、定洋雙親以及球迷朋友們，或許無濟於事。但中華足協依然衷心期盼，在這一年多來圍繞著這個事件在球迷之間造成種種的紛擾乃至於對立，可以在這篇聲明之後，重新回憶起我們喜歡足球、支持台灣足球的初衷。足協並非不會犯錯，但是我們願意持續檢討與改進，在台灣運動發展現代化與正常化的道路上，我們會繼續努力。而我們也要再次強調，周定洋無論是過去、現在或是將來都是中華隊大家庭的一份子，我們隨時歡迎周定洋選手在他準備好的時候回歸這個大家庭，代表中華隊出賽。

(中時電子報)