台南市關廟區一家畜牧場今日上午發生工安意外，57歲吳姓女員工在從事飼料投入混合機投料口作業時，不慎掉入飼料攪拌機內，當場慘死，南區職安中心第一時間派員前往現場檢查，發現混合機投料口未有覆蓋，護圍高度在90公分以上圍柵等必要設備，職安署南區職業安全衛生中心要求立即停工，後續將依法追究相關單位及人員責任。

勞工局指出，罹災吳姓女員工於畜牧場工作場所內從事飼料投入混合機投料口作業時，不慎墜入混合機投料口內，遭混合機內刀韌攪切致死，現場檢查發現混合機投料口未有覆蓋，護圍，高度在九十公分以上之圍柵等必要之設備。

另查罹災吳姓女員工屬時薪制勞工，適用勞動基準法相關規定，雇主未為其投保勞保，仍要依勞動基準法第59條第4款規定給與5個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬40個月平均工資死亡補償，勞工局將持續追蹤了解。此外，勞工局職災個管員接獲通報後，也已聯繫家屬提供後續關懷協助。

(中時 )