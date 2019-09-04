不論基於健康或宗教信仰理由，吃素已成為全世界的飲食風潮，但吃素是否足夠維持健康營養所需，目前學界尚有爭議。不過，最新研究顯示，不吃奶製品或肉類的人，可能沒有攝取足夠的膽鹼。這種營養素除了有助腦部，也與肝功能有關。另外，也有許多研究認為，膽鹼能幫神經細胞傳遞信息，或許能對抗阿茲海默病，也對改善記憶衰退有重要作用。

BBC中文網報導，營養學家艾瑪·德比謝（Emma Derbyshire）在《英國醫學雜誌》（BMJ）一個期刊上發表的文章表示，不吃奶製品或肉類的人，可能沒有攝取足夠的膽鹼（Choline），而這關係到大腦和肝臟健康的營養成分。

德比謝醫師特別強調，「吃素的人，特別是育齡期的婦女，應該考慮吃膽鹼補充劑。」目前美國建議的每日膽鹼攝取量為：男性550毫克、女性425毫克。

膽鹼是人體正常生長、發育和維持各項身體功能健康運行的必需營養素，在生長發育過程中扮演著重要的角色。膽鹼在奶製品和肉類中有最高的含量，幫助神經細胞傳遞信息。近期的多項研究認為，補充膽鹼或許能夠對抗阿茲海默病。對改善記憶衰退有重要作用。

純素食（vegan）與素食（vegetarian）的最大不同之處在於：素食只是不吃肉不吃魚，純素食除此之外還不吃奶製品、雞蛋、蜂蜜等任何產自動物的食品。

若考慮到吃素可能膽鹼攝取不足，純素的人就要更留意非動物性的高膽鹼食物。專家指出，雞蛋、牛奶和牛肉是最富膽鹼的食物，但烤黃豆、青花菜和球牙甘藍等十字花科蔬菜、烤豆子、蘑菇、藜麥、花生也含有豐富的膽鹼，吃素者可以加強攝取這類高膽鹼食物。

與從前相比，全球素食人口愈來愈多， 純素協會研究發現，僅在英國，純素飲食者從2006年的15萬人，增加到2018年的60萬。很多人認為，自稱是純素食者的人數，很有可能在2020年超過百萬。

(中時電子報)