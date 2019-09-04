今年蘇迪曼盃曾擊敗過當時世界第一戴資穎的韓國17歲羽球女單好手安洗瑩（前譯安世英），今年YONEX中華台北羽球公開賽首次來台參賽，今天在第一輪21：12、21：17擊敗地主好手江穎麗（原名江美慧），賽後談到今年擊敗戴資穎的一戰，坦言是她本季目前印象最深刻的比賽之一。

安洗瑩本季打出名堂，今年5月先在紐西蘭公開賽決賽擊敗大陸名將李雪芮奪冠，蘇迪曼盃團體賽經過三局激戰力克戴資穎，7月加拿大公開賽在擊敗另一位大陸好手王祉怡封后，因此聲名大噪，被問到本季印象最深刻的比賽，她也還不猶豫地選擇打敗戴資穎那戰，以及贏得個人本季首冠的紐西蘭公開賽。

安洗瑩補充，戴資穎經驗豐富、世界排名比她高，能夠從小戴手中拿到勝利感覺很棒，希望排名可以繼續往上提升，並能收下東京奧運參賽門票，也希望超越我欣賞的前輩城池炫，成為韓國最優秀的羽球女單球員。

因為出色的表現，讓安洗瑩有了「天才少女」的封號，她靦腆回應：「對我來說這個稱號有點壓力，但我也有想配上這個封號的野心，也期許自己可以有更好發揮，再打出另一個不同的稱號。」

第一次來台參賽的安洗瑩，坦言心情心當緊張，而她平常放鬆比賽的壓力就是購物，也想嘗試有名的台灣甜點，也希望拿出好表現，讓台北行留下美好回憶。

(中時電子報)