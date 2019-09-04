20年前一名父親在火車上丟失了他的寶貝女兒，如今他們終於再度相聚。24歲的尤莉雅(Yulia Gorina)在1999年時從一輛開往白俄羅斯的火車上離奇地消失了。她的父親一覺醒來驚覺寶貝女兒不見，卻怎麼都找不到她。據《澳洲新聞》報導，因為當時尤莉雅被帶到俄羅斯，當地警方找不到她的親人最後只能讓她被領養。

20年後，尤莉雅終於找到了她的親生父母。而促成尤莉雅與親生父母見面的就是尤莉雅的男友，伊利亞(Ilya Kryukov)。他透過網路搜索成功找到了女友的父母，完成了這場橫越20年的重聚。在DNA檢測下尤莉雅與父母的關係被確定，而她的父親也為了將她搞丟這件事請求「她的原諒」。

在尤莉雅失蹤後她的父母、警方都瘋狂地尋找她卻一無所獲，尤莉雅的父母說在女兒失蹤的期間，他們每天到火車站拉著乘客詢問他們是否有看到自己的愛女，可仍苦無線索。在這樣的情況之下警方將苗頭指向了她的父母，懷疑是他們殺了自己的女兒。而且這懷疑從來沒有被洗清，在2017年時夫婦兩人還被警方要求進行測謊。所幸，現在終於能洗清「殺女」的嫌疑，也與愛女重逢。

至於尤莉雅究竟為何會被帶到俄羅斯，目前還不清楚。不過或許現在不管是尤莉雅還是她的父母都不太在意這件事，對於能再次見面，彼此都有說不出的感動。當他們相見時，尤莉雅說：「我們眼裡充滿淚水，我們痛哭失聲得緊緊擁抱彼此。」

(中時電子報)