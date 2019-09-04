咖啡具提神作用，有喝咖啡習慣的民眾，不論是學生族群或上班族，視它為一日之中的精神泉源。近年來超商陸續進駐咖啡供應服務，令生活變得非常便利，隨時就能補充精氣神，因此引起網友好奇，哪間超商的咖啡值得推薦？沒想到「萊爾富」的咖啡意外得到許多人青睞。

台灣人愛喝咖啡，超商咖啡為了搶咖啡市場商機，近年來更增加單品咖啡種類，讓消費民眾有更多選擇。有網友在PTT超商版上發文詢問，平常都喜歡喝哪一間超商的咖啡，引起許多常喝的鄉民討論。其中統一超商、全家都各有擁護者，但萊爾富咖啡網友稱，「意外地好喝」！

（示意圖／Pixabay）

網友表示，「還是習慣喝小七的」、「只喝全家拿鐵」、「萊爾富拿鐵」、「萊爾富美式，意外好喝！」、「7-11＞萊爾富＞全家＞OK」、「萊爾富美式或全家冰磚」、「超愛全家美式！單品也很推，又可以app寄杯」、「以前都喝711榛果拿鐵」。

不過網友點出超商咖啡好不好喝的重點，在機器有沒有定期保養清潔；同品牌不同店也有差別，因為生意好的店豆子會比較新鮮。「超商的咖啡應該只跟機器有關而已，生意好咖啡豆新鮮，喝起來也新鮮」、「個人實測生意好的店咖啡比生意相對差的好喝很多」、「重點機器有沒有固定清潔保養，賣得多的店，磨豆系統會卡咖啡渣跟油，久了會有油耗跟苦味，清一次後才變好喝」。

(中時電子報)