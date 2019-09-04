刑事局偵查第一大隊發現，近來有詐騙集團在網路刊登假借貸廣告，利用民眾需錢孔急的心理，騙取民眾存摺及提款卡，經報請苗栗地檢署指揮偵辦，並與苗栗縣警局、嘉義市警局、桃園市警局共組專案小組偵辦，將以劉姓男子為首的22名嫌犯逮捕送辦。

警方調查，該集團先在網路購物平台上創設帳號，刊登虛偽商品，製造大量假交易，再藉由完成交易後由超商配送的條碼，指示提供人頭金融帳戶者前往超商電腦機台，列印寄件單，將銀行帳戶等資料寄到指定超商，使單據寄件、實際寄出、收貨皆為不同人，製造第一層斷點。

集團成員再以虛偽公司行號在網路上刊登徵人廣告，以高薪吸引不知情的求職青少年、學生，前往超商領包裹，製造第二層斷點。

詐騙集團取得人頭帳戶、提款卡後，立即將提款卡交給旗下車手，並將帳戶交給境外「猜猜我是誰」、「ATM解除分期付款」等詐騙機房，詐騙得手後即指揮車手提領贓款。

專案小組長期跟監、比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊，逐一破解重重斷點，查清詐騙集團成員身分及犯罪組織架構，自今年4月起陸續於苗栗、桃園、台中市、彰化、高雄市等地逮捕收簿手及提領車手，日前並將劉姓主嫌等3人查緝到案，徹底瓦解該詐騙集團。全案訊後，依詐欺罪嫌移送法辦。

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(中時 )