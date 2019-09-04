鴻海集團前董事長郭台銘近來動作頻頻，參選意味濃厚，但卻遲遲不直接表態；資深音樂人劉家昌對此表示，郭台銘參選拖拖拉拉、令人厭惡，嗆郭要像個男人，要選就選，更對賭一萬個雞排，說郭連署不到26萬人，因為台灣沒有那麼多不要臉的人！

劉家昌在臉書上表示，郭台銘跟人稱兄道弟的同志，卻對人背後不只一刀、根本就是一槍斃命；郭台銘縱橫大陸幾十年、養了上百萬員工，會不瞭解大陸官員的排序嗎？中聯辦是個小單位，等於台灣一個派出所，能干預國家大事嗎？中聯辦主任恐怕連習進平的秘書都見不到吧，郭台銘會不知道嗎？

劉家昌認為，郭台銘這行為給了綠媒子彈，天天給韓國瑜帶紅帽子賣台，郭董太陰毒了，太會算計只要對自己有利的，連媽祖關公也照様出賣，對韓國瑜的破壞糟蹋遠超過民進黨，毫無人格可言。

劉家昌嗆，郭台銘要像個男人，要選就選不要在那邊拖拖拉拉，更對賭一萬個雞排，說郭連署不到26萬人，因為台灣沒有那麼多不要臉的人！他更呼籲各為韓粉，9月8日一起走出來，給不守規距、沒有誠信，不講道義的奸商一個教訓！讓那些綠媒知道，造謠抹黑已經沒用了，堅持邪不勝正，明年看韓國瑜就職典禮就對了。

(中時電子報)