特教寶貝上幼兒園，該做哪些準備？為協助家長了解特殊需求幼兒就學安置作業流程及各項轉銜服務措施內容，市府今年將舉辦2場「109學年度特殊教育幼兒入幼兒園鑑定安置家長說明會」，分別9月28日下午1時30分於西區大同國小附設幼兒園、10月19日下午1時30分於豐原區瑞穗國小附設幼兒園登場，即日起受理報名，額滿為止。

教育局表示，說明會參加對象以設籍台中市並於109學年度滿二足歲至入國民小學前，即103年9月2日至 107年9月1日出生，將申請入幼兒園的發展遲緩或各身心障礙類兒童家長為優先，即日起受理報名，採線上、傳真或郵寄方式報名，並依報名先後順序錄取，額滿為止。

教育局指出，為讓家長專心聆聽說明會內容及避免影響他人聽課權益，現場不提供托育場地，有托育需求，可在一週前電洽居家托育服務中心( https：／／www.

society.taichung.gov.tw／461408／post )。另每場次說明會因場地座位有限，故當日不開放現場備取，家長想要了解說明會內容，10月6日也提供收看線上說明會影片（影片路徑：http：／／www.tc.edu.tw／m／597 ）。

教育局建議，家長可先思考孩子入學就讀後之實際教育需求，並在提送入幼兒園鑑定安置申請前，帶孩子參觀欲就讀的學校，藉以增加環境熟悉感，實際了解特殊教育班型的教學模式及相關特殊教育資源的提供狀況，以幫助孩子的學習與提升環境適應情形。

有關家長說明會報名表及相關資訊，可至「台中市政府教育局全球資訊網（http：／／www.tc.edu.tw／ ），2.組織職掌→2-5.各科業務→2-5-6.特殊教育科→身心障礙學生跨階段鑑定安置專區」下載。

(中時 )