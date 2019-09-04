陳明文的三百萬 贈兒說法七大疑點一一戳破

民進黨立委陳明文在高鐵遺失一只裝有300萬現金的行李箱，引發社會關注，外界好奇這300萬元到底要給誰？民進黨台北市議員王世堅則用一句話幫陳明文「神開脫」，結果笑翻眾人。

對於陳明文用一個沒有上鎖的箱子，把300萬丟在高鐵上，王世堅則在政論節目中為陳明文開脫說，陳明文看錢不重，視金錢如糞土，「這個人也憂國憂民，他滿腦子國家大政，沒在在意這一點點小錢、枝節」。

陳明文的兒子陳政廷解釋，這300萬是父親準備給他到菲律賓開珍奶的創業基金，王世堅則說，以他對陳明文的了解，不至於是什麼太難堪離譜的原因，不過與其說拿去菲律賓開珍珠奶茶，他還覺得有一個更妙的，「倒不如講說這個是要拿去索羅門群島，是要去救我們的外交」，讓一旁來賓全都笑翻。

網友則紛紛回應「王X堅也是“笑話王”」、「現在是20年來經濟最好的時期？民粹黨上下都發大財了喔？！」、「果然窮得只剩下錢！？」、「台灣病了嗎？執政黨到處都有錢箱，老百姓質疑都不行，那就回到阿扁時代，隨便你搬啦」、「檢調該做點事吧！裝瞎嗎？」。

(中時電子報)