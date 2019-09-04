▲南投縣府祕書長洪瑞智除頒發認證標章給獲獎15家寺廟，並請各寺廟共同推動「1爐1香」減少使用香支，金紙「減量燒」。（楊樹煌攝）

南投縣府今4日邀集縣內各公所及宗教寺廟人員200多人至縣府大禮堂進行業務輔導與座談，並舉辦108年宗教場所低碳認證標章頒獎典禮，縣府祕書長洪瑞智頒發認證標章給獲獎的15家寺廟，肯定配合政府減香減金紙環保寺廟政策，為改善空氣品質盡一份心力。

洪祕書長表示，中部地區近年來空氣污染問題嚴重，造成空氣品質不佳的原因很多，但只要有助改善空氣品質的方案，都是全民可共同努力的目標，特呼籲大家從自己本身做起，各佛寺宮廟也要善盡責任，在兼顧傳統信仰及環境保護下，建立現代祭祀新觀念，推動金紙減量、香支減量等措施，就是改善空氣汙染的好方法。

今年獲頒低碳認證標章的宗教場所分別有草屯鎮聖賢宮、慈聖宮、廣輪精舍、新厝里福德廟、竹山鎮明善寺、北天宮、正覺寺、魚池鄉龍福宮、麟鳳宮啟化堂、財團法人日月潭文武廟、南林尼僧院、承天甘露禪寺、名間鄉仙峰寺、集集鎮明新書院、鹿谷鄉光量寺等15家涵蓋道教、佛教等宗教場所獲認證。

民政處指出，祭拜神明祈求保佑，也要有健康的環境來祭拜，除寺廟要推動「1爐1香」減少使用香支外，金紙也要做到「減量燒」、「集中燒」等措施，避免大量露天燃燒；而在民眾方面則可配合用雙手合十取代香支，用鮮花水果取代金紙，用虔誠的心祈求神明保佑。

(中時 )