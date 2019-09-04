有「全台最強大哥」的稱號的台中群園集團總裁呂崇民父親呂國震昨晚過世，得年98歲，家屬哀慟不已，雖然家屬相當低調，但不少各地政商名流在得知訊息後，紛紛前往設在台中老家的靈堂弔唁。

呂崇民的父親呂國震曾是台中七信的副董事長兼總經理，是僅次於張派大老張啟仲的第一把手，和台中市議長張宏年可說是穿同一條褲子長大的兄弟。呂崇民靠父親在金融圈的關係投資房地產和建築業，在台中景氣好時賺了很多錢。

呂崇民則承襲父親，以雄厚的實力和背景，整併台中有線電視系統，當年以群健有線電視一家獨佔市場，之後脫手持股給外資，光是現金就進帳十餘億元。呂崇民家族擁有許多台中七信的股權，七信改制為第七商銀併入國泰金控，呂崇民換股之外也進帳不少。

呂崇民發跡後，在台中地區人稱「少年董仔」，目前大概是全台最有實力的大哥。而且他「為人四海，很講義氣，又肯幫忙」，藍綠立委及議員，藍綠立委都要敬重他三分，用「藍綠通吃」來形容一點也不為過。

2010年，台中「黑道教父」李照雄過世，呂崇民就擔任治喪委員會召集人，當時他廣發 「武林帖」，號召全台各路黑道與政商人士前來送大哥最後一程，舉辦史無前例的黑道喪禮，由此可見其實力。

最能見證其實力，也最膾炙人口的是，民國九十年，台中市議長張宏年被歹徒綁架，贖金要價三億元並指定呂崇民當保證人，歹徒放人，第一個通知的人也是呂崇民。呂崇民和顏清標私交甚篤，嘉義縣長陳明文棄藍投綠時，也請呂引介了不少綠營人脈，前雲林縣長張榮味也和呂說得上話，但其為人低調，很經常捐大筆善款給社會公益團體，更鮮少在外面場合曝光，在台灣算是相神祕的地方聞人。

(中時電子報)