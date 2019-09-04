韓國演員夫婦具惠善與安宰賢傳出婚變，今（4）日又爆出最新的婚變原因是因為男方外遇所導致，具惠善緊咬與安宰賢合演《有缺陷的人們》的女星吳漣序，也讓吳漣序火大直接點名具惠善要提告。

具惠善更指出安宰賢（左）外遇對象就是同劇大咖女演員，影射該劇女主角吳漣序（右）。（合成圖／翻攝自韓網）

今日韓國媒體《Dispatch》公開具惠善與安宰賢的對話紀錄，具惠善看到新聞後，立即在IG寫下：「準確來說，離婚的原因就是安宰賢有外遇，我聽到他跟目前拍戲的女演員緋聞，我心情很複雜，也不知道要不要相信他」，安宰賢總是說自己很忙，但卻有時間與那女演員聊天，更表示自己手上握有他們穿睡衣吃宵夜的照片。

吳漣序（右）火大硬起來直接點名具惠善（左）要提告。（合成圖／翻攝自韓網）

這段發言也讓跟安宰賢一起合演《有缺陷的人們》的吳漣序被冠上小三的頭銜，吳漣序經紀公司在第一時間發表聲明，指具惠善的發文提到「與目前拍攝電視劇的女演員有緋聞」一詞感到憤怒，將採取法律途徑應對。而吳漣序本人更是直接點名具惠善，「具惠善小姐已經造成嚴重的名譽毀損，涉及散播虛假事實，我將會使用強烈的法律手段對應！」

(中時電子報)