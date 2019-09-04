麻衣和王泉仁去年鬧婚變。（圖／翻攝自臉書）

愛紗年初和老公離婚。（圖／中時資料照片）

40歲女星麻衣當年來台和愛紗等人組成「Sunday Girls」，2014年麻衣爆出和台塑創辦人長孫王泉仁結婚閃孕，去年卻爆夫妻感情轉淡，使麻衣過起偽單親媽媽生活。而愛紗2016年和模特兒男友周洺甫結婚，今年2月驚傳離婚，讓外界不禁感嘆這對好姊妹都在感情路上跌了一跤。今(4日)週刊則報導，麻衣近日回台和愛紗小聚，兩人相約現身松山慈惠堂拜拜，而廟中還有祈求良緣的月老。

麻衣和王泉仁結婚5年，育有一子，去年傳出兩人分居，王泉仁多次過家門而不入，期間還傳出王文洋出5億有意讓金孫留在台灣，但被否認，上月傳出兩人已在海外離婚，為保護小孩將兒子改從母姓，王文洋則回應沒有聽聞，也認為沒這件事。

而愛紗和小5歲的老公周洺甫結婚3年，今年2月驚爆兩人簽字離婚，傳聞兩人婚變主因和男方感情不忠、個性差異有關，愛紗發聲明表示：「我一直都相信只要兩個人相愛能克服所有一切，沒有想過我的婚姻裡面有不忠誠」，周洺甫則否認，兩人過去上節目片段也被挖出，可見他們早因生活習慣不同，相處過程常出現意見分歧。

今據《鏡周刊》報導，麻衣上月帶著兒子回台探望親友，被拍到和愛紗相約出遊，先到了松山慈惠堂拜瑤池金母等諸位神明，之後又到公園放風陪孩子盪鞦韆，三人晚上又一起去用餐，愛紗還貼心當攝影師幫麻衣母子拍照作紀念，可見多年閨密深厚感情。

(中時電子報)