監理人員攔檢查獲一部接送車違規改裝後排座位，當場製單告發。〔謝明俊攝〕

監理人員攔檢查獲一部接送車違規改裝後排座位，當場製單告發。〔謝明俊攝〕

苗栗監理站4日中午實施路邊攔檢娃娃車

學期剛開始，苗栗監理站為了強化學童課後娃娃車安全管制，4日中午會同教育處、警方，前往竹南鎮光復路實施課後安親班、才藝班接送車安全突檢，結果當查獲2部接送車超載及座位改裝等重大違規，監理稽查人員當場開單告發，分別處以3000元及3600元罰款，並要求違規改裝車輛限時內赴監理站驗車。

據苗栗監理站表示，對於學童安親班及才藝補習班等接送車安全查核，向來是監理站工作重點，尤其是學期剛開始，加強接送車安全控管，以保障學童們放學後安全，從今年1至8月間，苗栗監理站在全縣各地實施攔檢共76件，共舉發違規6件，其中超載有3件、改裝座椅2件、駕照註銷1件。

4日中午，監理站在縣府教育處管員及苗栗縣警局交通隊員警會同下，前往竹南鎮光復路進行突襲檢查，由於附近正是竹南照南國小，學童數量非常多，每到中午，低年級學童下課後，都被安排至安親班或是才藝補習班上課，因此，有大量接送車前往接送學童。

監理人員分成2組進行攔檢，其中一組的交通隊員警攔下一部9人座廂型車，監理人員要求司機開啟後門檢查時，赫然發現廂型車後方行李廂被違規加裝一排座位，上面還坐了3名學童，明顯違規，監理稽查人員當場開單告發超載及違規改造座位等重大違規，另一組人員則查獲一名接送車超載多達16名學童，都當場製單告發。

監理站表示，違規超載，罰款為3000元，重大違規改裝座位則處罰3600元，並須在限時內到監理站驗車，為了確保學童下課後接送安全，監理站呼籲安親班或補習班業者，注意接送車安全規定，切勿任意改裝及超載，影響學童安全。

(中時 )