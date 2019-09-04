台商回流，帶來投資也帶來就業機會！台中市府勞工局7日上午10時至下午3時在世貿二館舉辦首場「台商入港、職缺進場」一飛沖天職達未來就業博覽會」，號召58家知名廠商設攤

，規畫「台商」、「高薪」、「跨國企業」、「績優股」及「渡假樂園」5大熱門專區，提供超過3700個工作機會，其中超過800個職缺薪資上看4萬元。

勞工局長吳威志表示，市長盧秀燕上任後力拚經濟，為吸引企業投資台中，成立「台商專區」提供一站式整合服務，今年上半年已有超過20家台商回流，選擇台中為投資首選，上半年累計投資金額高達644億元。

這場大型就業博覽會計有「矽品」、「先進光電」及「橋椿金屬」等回流擴廠廠商參加，為在地民眾創造多元就業機會。

市府盤點台商回流職缺，還有很多台中市企業包括「長青資訊」電競產業、在地「天下數位科技」遊戲產業、餐飲業「王品」、「這一鍋」等業者，還有「麗寶樂園」二期招募，共有58家廠商共襄盛舉，提供3700個職缺，找工作不必東奔西跑。

台中市就業服務處長傅晶如表示，為讓求職者掌握契機，活動會場安排「職涯塔羅牌」轉盤活動，為求職者翻轉職涯優勢，鎖定適性目標，提供一對一專業顧問進行「履歷健診」及「面試技巧指導」，免費「彩妝棚拍」、手作木箱鼓達人體驗、職業訓練成果「大富翁」遊戲及「職業安全防災科技展示專區」等多元活動。

(中時 )